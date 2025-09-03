टापुर डैम की चादर पर बना रहा था रील, देखते ही देखते पानी में बहा - YOUNG MAN DROWNED IN TAPUR DAM
Published : September 3, 2025 at 8:50 AM IST
सवाई माधोपुर: जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के टापुर गांव के डैम में रील बना रहे युवक के बहने का मामला सामने आया है. युवक टापुर डैम पर चल रही चादर पर रील बना रहा था. इस दौरान स्टंट करते समय चादर के तेज बहाव में फंस गया और फिर बह गया. मौके पर मौजूद लोग ने घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया. सिविल डिफेंस टीम के अनुसार, मंगलवार शाम गुडला नदी निवासी 22 वर्षीय पायलट गुर्जर टापुर डैम की चादर पर रिल बनाने पहुंचा. चादर के तेज बहाव में बह गया. लोगों ने प्रशासन को सूचना दी. प्रशासन और पुलिस की टीम ने सिविल डिफेंस को बुलाया. सिविल डिफेंस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण युवक का पता नहीं चल सका. बुधवार सुबह सर्च ऑपरेशन फिर शुरू किया.