मिलिए यासिन पठान से, जीतोड़ कोशिश से ऐतिहासिक-सांस्कृतिक मंदिरों का उद्धार किया - HINDU TEMPLES IN PATHRA W MEDINIPUR
By PTI
Published : August 18, 2025 at 11:37 AM IST
ये हैं यासिन पठान. पश्चिम बंगाल में पश्चिम मिदनापुर जिले के निवासी. इन्होंने पथरा गांव की बदहाल मंदिरों में नई जान फूंकने के लिए जी-जान एक कर दी थी. माना जाता है कि ये मंदिर 200 साल से ज्यादा पुराने हैं. शिल्प के लिहाज से तो कम, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लिहाज से इनका काफी महत्व है. यासिन को बचपन से ही ये मंदिर लुभाते थे. मंदिरों की बदहाली से दुखी होकर यासिन ने उनके संरक्षण की मुहिम शुरू कर दी. यासीन की मुहिम रंग लाई. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 2003 में इन मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया. आज ये मंदिर देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं. इतिहास में रुचि रखने वाले जब मेदिनीपुर जाएं तो इन अद्भुत मंदिरों को देखना न भूलें. ये सिर्फ 14 किलोमीटर दूर हैं. साथ ही इन्हें संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास करने वाले यासीन पठान को धन्यवाद दें.