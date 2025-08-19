विश्व फोटोग्रॉफी डे: 200 कैमरों का अनूठा संग्रह, बताता है फोटोग्राफी का इतिहास, देखें वीडियो - WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 19, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read

आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है. विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है. कोलकाता के तापस कुमार बसु के पास 200 कैमरों का नायाब संग्रह अनूठे इतिहास की गवाही देता है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक घर के छोटे से कमरे में कैमरों का दुर्लभ संग्रह है. ये बदलते समय के साथ फोटोग्राफी के इतिहास और विकास का चश्मदीद है. कैमरों का संग्रह 74 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी तापस कुमार बसु की छह दशकों से भी ज्यादा समय की मेहनत है. उनके कैमरों ने कभी दुनिया की फ्रेम दर फ्रेम तस्वीरें उतारी थी. हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर तापस अपना दुर्लभ संग्रह दुनिया के सामने पेश करते हैं.  ये दिन फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास को सम्मान है.

For All Latest Updates

TAGGED:

COLLECTION OF CAMERASPHOTOGRAPHYKOLKATAविश्व फोटोग्राफी दिवसWORLD PHOTOGRAPHY DAY 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Rajouri Rains

राजौरी में लगातार बारिश से कई इलाको में जलभराव, घरों को नुकसान और यातायात बाधित

August 18, 2025 at 1:50 PM IST
KISHTWAR FLASH FLOOD

किश्तवाड़ में सेना ने बेली ब्रिज बनाकर लोगों को बचाया गया, देखें वीडियो

August 18, 2025 at 1:30 PM IST
HINDU TEMPLES IN PATHRA W MEDINIPUR

मिलिए यासिन पठान से, जीतोड़ कोशिश से ऐतिहासिक-सांस्कृतिक मंदिरों का उद्धार किया

August 18, 2025 at 11:37 AM IST
TRICOLOUR HOISTED

महाराष्ट्र के इन आदिवासी बस्तियों में आजादी के बाद पहली बार फहराया गया तिरंगा, देखें वीडियो

August 17, 2025 at 2:47 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जीएसटी की नई दरें, सस्ता होगा ये सामान, रिफंड पाना आसान

आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल: मंगलवार को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन खर्च बढ़ेगा

युद्ध खत्म करने को रूस तैयार! सीजफायर के लिए यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त

व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.