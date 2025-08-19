विश्व फोटोग्रॉफी डे: 200 कैमरों का अनूठा संग्रह, बताता है फोटोग्राफी का इतिहास, देखें वीडियो - WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
By PTI
Published : August 19, 2025 at 2:52 PM IST
आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है. विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है. कोलकाता के तापस कुमार बसु के पास 200 कैमरों का नायाब संग्रह अनूठे इतिहास की गवाही देता है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक घर के छोटे से कमरे में कैमरों का दुर्लभ संग्रह है. ये बदलते समय के साथ फोटोग्राफी के इतिहास और विकास का चश्मदीद है. कैमरों का संग्रह 74 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी तापस कुमार बसु की छह दशकों से भी ज्यादा समय की मेहनत है. उनके कैमरों ने कभी दुनिया की फ्रेम दर फ्रेम तस्वीरें उतारी थी. हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर तापस अपना दुर्लभ संग्रह दुनिया के सामने पेश करते हैं. ये दिन फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास को सम्मान है.