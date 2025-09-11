एक्सप्लेनर: कौन थे रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क, जिनकी अमेरिका के यूटा में गोली मारकर हत्या कर दी गई? - CHARLIE KIRK DEAD IN UTAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 11, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका में यूटा के एक कॉलेज में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 31 साल के किर्क को उस वक्त गर्दन पर गोली मारी गई जब वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि यह एक लक्षित हमला था। इस सिलसिले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. किर्क युवा संगठन 'टर्निंग प्वाइंट यूएसए' के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इस संगठन का मकसद रूढ़िवादी विचारधारा को कॉलेज परिसरों तक पहुंचाना है. ये लगभग 4,000 परिसरों में अपनी मौजूदगी का दावा करता है और 79 मिलियन डॉलर से ज्यादा की धनराशि जुटा चुका है. किर्क ने 2019 में 'टर्निंग प्वाइंट एक्शन' लॉन्च किया। संगठन ने कंजरवेटिव उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाया और नियमित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के साथ कार्यक्रमों की मेजबानी की. किर्क ने गर्भपात का विरोध किया, बंदूक के अधिकारों का बचाव किया और कॉलेज परिसरों में "उदारवादी प्रभुत्व" के खिलाफ अभियान चलाया. राजनीति से परे, किर्क ने सोशल मीडिया पर भी अपना दबदबा दर्ज कराया. उनके पॉडकास्ट को हर महीने पांच लाख से ज्यादा श्रोता सुनते थे. वहीं एक्स अकाउंट पर उनके 53 लाख फॉलोअर थे. राष्ट्रपति ट्रंप ने किर्क की मौत के बाद जारी किए गए एक वीडियो में उन्हें सत्य और आजादी के लिए शहीद होने वाला बताया. ट्रंप ने उनकी हत्या के लिए "कट्टरपंथी वामपंथ" की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया. राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में अमेरिकी झंडे को आधा झुकाने का भी आदेश दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHARLIE KIRKKIRK CO FOUNDED TURNING POINT USAMARTYR FOR TRUTH AND FREEDOMDONALD TRUMP PRESIDENT OF AMERICACHARLIE KIRK DEAD IN UTAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.