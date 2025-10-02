बारां: पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर गुरुवार को बारां पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा. भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मंत्री के पास अपनी बिजली से संबंधित समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन जल्दी में होने की बात कहकर मंत्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया. जिससे कार्यकर्ता भड़क गए और मौके पर मंत्री को खरी-खोटी सुना दी. दरअसल, सांसद कार्यालय में प्रेसवार्ता के बाद जब मंत्री वहां से जाने लगे, तो कुछ भाजपा कार्यकर्ता उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे. लेकिन जल्दी में होने की बात कहते हुए मंत्री बिना सुने ही वहां से जाने लगे. जिस पर भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए. मौके पर मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, शहर अध्यक्ष ओमप्रकाश पारेता समेत मौजूद भाजपा पदाधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत कराया. इस दौरान सभी पदाधिकारी यह कहते नजर आए कि मंत्री जी यदि व्यस्त हैं, तो हम हैं ना, हम सुनेंगे आपकी समस्या को. भाजपा शहर अध्यक्ष ओमप्रकाश पारेता ने बताया कि भाजपा के हरनावदा शाहजी मंडल अध्यक्ष जीतू गोयल व छीपाबड़ौद मंडल अध्यक्ष हितेश वैष्णव त्योहार के दिन सांसद कार्यालय पर बिजली की समस्या को लेकर आए थे. लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, तो उन्होंने हंगामा कर दिया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए. अनसुनी होने पर स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ जाता है. फिर भी हमने उन्हें समझाया है.