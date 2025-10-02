मंत्री जी ने नहीं सुनी फरियाद, तो भड़के भाजपा कार्यकर्ता ने सुनाई खरी-खोटी - ENERGY MINISTER HIRALAL NAGAR

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 8:49 PM IST

