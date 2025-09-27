विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों का मेवाड़ी अंदाज में स्वागत - WORLD TOURISM DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2025 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लेकसिटी उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान शहर में आने वाले पर्यटकों का मेवाड़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया. कुछ ऐसा ही नजारा शहर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी में देखने को मिला, जहां पर्यटन विभाग और गाइड एसोसिएशन की ओर से बाड़ी में आने वाले सैलानियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया. साथ ही, इस मौके पर सैलानियों को रिझाने के लिए ढोल और कच्ची घोड़ी के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. इसके अलावा, शहर के अन्य पर्यटन स्थलों और सिटी रेलवे स्टेशन पर भी 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) ट्रेन से आए पर्यटकों का जोरदार स्वागत हुआ.

For All Latest Updates

TAGGED:

WELCOME IN MEWARI STYLELAKE CITY UDAIPURTOURIST CITY UDAIPURWORLD TOURISM DAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए भावुक क्षण

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

26 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां स्कंदमाता की पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.