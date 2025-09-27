विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों का मेवाड़ी अंदाज में स्वागत - WORLD TOURISM DAY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 27, 2025 at 2:53 PM IST
उदयपुर: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लेकसिटी उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान शहर में आने वाले पर्यटकों का मेवाड़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया. कुछ ऐसा ही नजारा शहर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी में देखने को मिला, जहां पर्यटन विभाग और गाइड एसोसिएशन की ओर से बाड़ी में आने वाले सैलानियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया. साथ ही, इस मौके पर सैलानियों को रिझाने के लिए ढोल और कच्ची घोड़ी के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. इसके अलावा, शहर के अन्य पर्यटन स्थलों और सिटी रेलवे स्टेशन पर भी 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) ट्रेन से आए पर्यटकों का जोरदार स्वागत हुआ.