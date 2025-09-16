'पहाड़ों की रानी' का बिगड़ा 'रूप' - MASOORI HEAVY RAIN

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 9:04 PM IST

Choose ETV Bharat

उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई है.मसूरी में पहाड़ी से मलबा सड़कों पर गिरा है. दुकाने टूट गईं हैं. घरों में मिट्टी घुस गया है. पुल टूट गए हैं. मसूरी-देहरादून सड़क बंद हो गई है.कोलू खेत के पास पानी के तेज बहाव में सड़क का हिस्सा बह गया है.जिससे एकतरफ आवाजाही बंद है.गलेगी पावरल हाउस से करीब 200 मीटर आगे सड़क धंस गई .इधर झड़ीपानी शॉर्टकट रोड पर एक मकान में पहाड़ी से गिरा मलबा घुस गया.जिसमें एक शख्स की मौत हो गई. दूसरा शख्स घायल हो गया जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है.बाारिश ने पहाड़ों की रानी का रुप बिगाड़ कर रख दिया है.सब तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं.

MASOORI BARISH TABAHIMASOORI RAIN UPDATEउत्तराखंड में बारिशLANDSLIDE IN UTTARAKHANDMASOORI HEAVY RAIN

