दिल्ली में बारिश से हुए जलभराव ने किया जनजीवन अस्तव्यस्त, जानें क्या रहीं 5 बड़ी खबरें - TOP FIVE NEWS OF DELHI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 9, 2025 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से लेकर शनिवार सुबह से तेज बारिश शुरू हो गई. यह बारिश देर शाम तक जारी रही. इस बारिश ने लगों को गर्मी से तो राहत जरूर दी, लेकिन सड़कों पर जलभराव से भयंकर जाम लग गया. कई जगहों पर लोग बाद घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे. दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी. वहीं, दक्षिण पूर्व दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, यहां 100 फुट की एक दीवार झुग्गियों पर जा गिरी. सात लोगों की दबकर मौत हो गई. घायलों को रेस्क्यू करके एम्स ट्रामा सेंटर और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इन खबरों के अलावा देखें दिल्ली की इन बड़ी खबरों को...