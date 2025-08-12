सुप्रीम कोर्ट की 15 साल पुराने वाहन चालकों को राहत, आजादी के जश्न पर सुरक्षा कड़ी, देखिए दिल्ली की 5 बड़ी खबरें - TOP FIVE NEWS OF DELHI
Published : August 12, 2025 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अगर आपके पास भी 15 साल पुराना वाहन है तो घबराने की बात नहीं है. अब कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि ये राहत फौरी है. इसके अलावा दिल्ली में आजादी के जश्न से पूर्व पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं. वहीं 14 और 15 अगस्त को दिल्ली विधानसभा को आम लोगों के लिए खोलने की योजना है, यहां आप विधानसभा परिसर घूम सकते हैं. शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दो दिन दिल्ली विधानसभा को आम लोगों के लिए खोला जाएगा. वहीं मौसम की बात करे तो दिल्ली वालों को 17 अगस्त तक बारिश का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिन बारिश की भविष्यवाणी की है.