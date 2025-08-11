नई दिल्ली: सोमवार का दिन खबरों के मामले में काफी अहम रहा. सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों पर सख्ती दिखाई और 8 हफ्ते के भीतर दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया. वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, आरपीएफ और एजेंसियां अलर्ट पर हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है तो वहीं दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ का आयोजन होने जा रहा है. देखिए दिन की TOP 5 खबरें इस वीडियो में