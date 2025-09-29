वर्ल्ड हार्ट डे: श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा - WALKATHON IN SRINAGAR

September 29, 2025

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वॉकथॉन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने दिल की बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने और बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया. इस कार्यक्रम का मकसद नौजवानों को दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में बताना था.

वॉकथॉन में शामिल डॉक्टरों ने बताया कि पहले 60 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की शिकायत होती थी, लेकिन अब नौजवानों में ये समस्या देखने को मिल रही है. कार्यक्रम के दौरान दिल से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली की अहमियत के बारे में बताया गया. डॉक्टर ने बताया कि दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है.

