रामानुजगंज में विश्व हिंदू परिषद ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता का किया आयोजन - MATKI PHOD COMPETITION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 9:24 AM IST

1 Min Read

रामानुजगंज: मंगलवार को गांधी मैदान में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. आयोजन में 10 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया. मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया. गांधी मैदान में हुए इस भव्य आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विश्रामनगर की टीम ने बाजी मारी. विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. आयोजन में आने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. विजेता टीम को नकद राशि के साथ साथ शील्ड भी प्रदान की गई. जन्माष्टमी के बाद हर साल गांधी मैदान में हिंदू संगठनों की ओर से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है.

रामानुजगंज गांधी मैदान में वीएचपी और बजरंग दल ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता का किया आयोजन - Matki breaking competition

पानी की कमी को लेकर वार्डवासियों का हंगामा, मटकी लेकर निगम आयुक्त के सामने प्रदर्शन

जन्माष्टमी 2025: कोरिया में निकली गोविंदा की टोली मटकी फोड़ने

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMANUJGANJVISHWA HINDU PARISHADBAJRANG DALVISHRAMNAGARMATKI PHOD COMPETITION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

BULL FIGHT IN KORBA MAIN ROAD

जब सड़क पर हुआ नंदी संग्राम, आधे घंटे तक रुक गया ट्रैफिक, देखिए वीडियो

August 7, 2025 at 11:07 AM IST
TRUCK LOADED WITH COAL SUBMERGED

बारिश में लापरवाही जान पर पड़ी भारी, कोयले से लदा ट्रक पानी में समाया

July 8, 2025 at 3:34 PM IST
AKASH RAO GIRIPUNJE

शहीद एएसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि, उमड़ा जनसैलाब

June 10, 2025 at 1:45 PM IST
SUKMA IED BLAST

शहीद ASP आकाश राव को अंतिम विदाई, सीएम साय और रमन सिंह ने दिया कांधा

June 10, 2025 at 1:19 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.