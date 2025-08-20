रामानुजगंज: मंगलवार को गांधी मैदान में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. आयोजन में 10 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया. मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया. गांधी मैदान में हुए इस भव्य आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे. मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विश्रामनगर की टीम ने बाजी मारी. विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. आयोजन में आने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. विजेता टीम को नकद राशि के साथ साथ शील्ड भी प्रदान की गई. जन्माष्टमी के बाद हर साल गांधी मैदान में हिंदू संगठनों की ओर से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है.

रामानुजगंज गांधी मैदान में वीएचपी और बजरंग दल ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता का किया आयोजन - Matki breaking competition

