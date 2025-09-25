बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार ने ईटीवी भारत से बातचीत की. कभी राम मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेता रहे विनय कटियार ने धनीपुर में बाबरी मस्जिद के एवज में बनाई जाने वाली मस्जिद को लेकर लखनऊ में बड़ा बयान दिया. कहा है कि अब मस्जिद बनाए जाने की जरूरत नहीं है. राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया.

विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रहे हैं. वे विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की युवा शाखा बजरंग दल के संस्थापक संयोजक रहे. कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कटियार ने राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से की. यहां वह उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन सचिव रहे. जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की. फैजाबाद (अयोध्या) से 1992-96 एवं 99 में लोकसभा सदस्य चुने गए. राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 2002-04 तक उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और 2006 में राष्ट्रीय महासचिव रहे.

विनय कटियार ने बताया कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की युवा शाखा के रूप में बजरंग दल की स्थापना की. उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिरों का राज होना चाहिए. मुसलमानों को स्वेच्छा से अयोध्या छोड़ देना चाहिए. धन्नीपुर में मस्जिद बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. यह हिंदू भावनाओं का सम्मान है. आंदोलन में सैकड़ों कारसेवक शहीद हुए. उनके परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं. ट्रस्ट को चाहिए कि उन्हें आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार जैसी सुविधाएं दे. यह हमारा नैतिक कर्तव्य है.