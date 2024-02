टिहरी के गंगी गांव में बर्फबारी का अनोखा स्वागत, ग्रामीणों ने किया स्नो डांस

Villagers dance in snowfall in Gangi village of Tehri टिहरी के गंगी गाव में जमकर बर्फबारी हुई है. बर्फबारी होने पर गांव के लोग खुशी से झूम उठे. घरों निकलकर ग्रामीण नाचने गाने लगे. ग्रामीणों ने कहा कि काफी लंबे समय से बारिश बर्फबारी नहीं हो रही थी. इस कारण फसलों को नुकसान हो रहा था. अब अचानक बारिश के साथ बर्फबारी हुई है. इससे अब फसलें भी अच्छी होंगी. बर्फबारी का आनंद लेते हुए ग्रामीण मंदिर के प्रांगण में झूमने लगे. बर्फबारी का इंतजार लंबे समय से हो रहा था. आज सुरकंडा मंदिर, धनौल्टी के साथ साथ टिहरी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई. इसके चलते धनौल्टी क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही दिखने लगी है. मौसम की अच्छी बर्फबारी धनौल्टी क्षेत्र में हुई है. लगातार दो तीन महीनों से जनपद के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने से फसलों पर जहां प्रतिकूल प्रभाव नजर आ रहा था, वहीं सूखी ठंड पड़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. कई दिनों बाद रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों को राहत मिली है. इसके साथ ही बारिश से शीतलहर की चपेट में पूरा टिहरी गढ़वाल जनपद आ गया है. मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बर्फबारी का अनुमान लगाया था. मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ है. राज्य के ऊंचाई वाले जिलों में देर रात से बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है. मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया था. देर रात से ही देहरादून में बूंदाबांदी होने लगी थी. मौसम विभाग ने राज्य में येलो और औरेंज अलर्ट भी जारी किया है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड का सूखा खत्म, चारधाम समेत इन हिट स्टेशन पर हुई बर्फबारी, अगले दो दिन जारी रहेगा हिमपात