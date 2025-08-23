आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पर्यावरण के अनुकूल 72 फुट ऊंची गणपति की प्रतिमा, देखें वीडियो - GANESH CHATURTHI CELEBRATIONS
August 23, 2025
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भव्य तरीके से गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारियां चल रही हैं. शहर के पंडालों में श्रद्धालुओं के आवभगत के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं. इस साल का खास आकर्षण 'सर्व कार्य सिद्धि महा शक्ति गणपति' की मूर्ति है. ये गणेश प्रतिमा 72 फुट ऊंची होगी. पंडाल डूंडी गणेश समिति ने लगाया है. आयोजकों ने बताया कि विशाल प्रतिमा पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल सामानों से बनाई जा रही है. मूर्ति बनाने का काम अंतिम चरण में है. मूर्तिकार पंडालों के अलावा भक्तों के लिए भी गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं. इन्हें वे अपने घरों में स्थापित कर सकेंगे. शहर भर के गणेश मंदिरों में भी उत्सव तैयारियां अंतिम दौर में हैं. हर जगह चहल-पहल बढ़ती जा रही है. दस दिन चलने वाली गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मोत्सव है. इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू होगी.