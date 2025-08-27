सिरोही : माउंट आबू के बाद अब आबू रोड शहरी क्षेत्र में भी भालुओं की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है. हाल ही में देर रात लगभग 12 बजे तलहटी स्थित ब्रह्माकुमारीज के शांतिवन परिसर के गेट संख्या 3 के पास एक भालू दिखाई दिया. भालू के पहुंचते ही वहां बैठी गायें अचानक भाग खड़ी हुईं. कुछ देर तक भालू वहां विचरण करता रहा और बाद में जंगल की ओर चला गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, अब केवल माउंट आबू ही नहीं बल्कि आबू रोड के निचले और शहरी इलाकों में भी भालू लगातार देखे जा रहे हैं. इससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. दिन में ही तलहटी के निचले हिस्से में भालू के दिखने से स्थिति और गंभीर हो गई है.