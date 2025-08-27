माउंट आबू में भालुओं का आतंक, सड़क पर देर रात दिखा - BEAR IN SIROHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 4:59 PM IST

1 Min Read

सिरोही : माउंट आबू के बाद अब आबू रोड शहरी क्षेत्र में भी भालुओं की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है. हाल ही में देर रात लगभग 12 बजे तलहटी स्थित ब्रह्माकुमारीज के शांतिवन परिसर के गेट संख्या 3 के पास एक भालू दिखाई दिया. भालू के पहुंचते ही वहां बैठी गायें अचानक भाग खड़ी हुईं. कुछ देर तक भालू वहां विचरण करता रहा और बाद में जंगल की ओर चला गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, अब केवल माउंट आबू ही नहीं बल्कि आबू रोड के निचले और शहरी इलाकों में भी भालू लगातार देखे जा रहे हैं. इससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. दिन में ही तलहटी के निचले हिस्से में भालू के दिखने से स्थिति और गंभीर हो गई है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

VIDEO OF BEAR SPOTTEDBEAR SPOTTED ON STREETSBEAR SPOTTED IN MOUNT ABUमाउंट आबू में भालुओं का आतंकBEAR IN SIROHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

दुकान में घुसकर भालूओं ने की पार्टी

'मम्मा' भालू ने बच्चों के साथ की पार्टी...पूरे दुकान को किया तहस-नहस

August 25, 2025 at 12:19 PM IST
Tractor trolley falling down the slide

सिरोही में रपट पर बहकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चालक को सुरक्षित निकाला...

August 24, 2025 at 12:40 PM IST
जल के रंगीन फव्वारे

डीग मेले में जल महल के रंगीन फव्वारे बने आकर्षण का केंद्र, देखिए वीडियो

August 23, 2025 at 7:07 PM IST
PARVATI RIVER DHOLPUR

मछली की जगह कांटे में फंस गया सांप, मच गया हड़कंप

August 20, 2025 at 2:53 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान में कमजोर हुआ मानसून, IMD ने बताया अब किस तारीख को बरसेंगे मेघ

राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेंगे फीडिंग प्वाइंट, स्टरलाइजेशन-टीकाकरण पर सख्त मॉनिटरिंग

राजनाथ सिंह ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज, कहा- हर सैनिक को मिलेगी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग

जॉब से लेकर लेकर ग्रोथ तक, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या होगा असर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.