गुजरात के अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में नवरात्रि के अवसर पर वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया. गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने महोत्सव का उद्घाटन किया. रंग-बिरंगे परंपरागत परिधानों में सजे सैकड़ों युवा GMDC ग्राउंड पहुंचे और गरबा कर लोगों में उत्साह और उमंग भर दिया. इस साल यहां छोटे-छोटे ग्रुप्स के लिए नौ गरबा जोन बनाए गए। हर जोन में 50-50 युवाओं के शामिल होने की व्यवस्था है। आह्ववान मां आदिशक्ति थीम पर 1000 से ज्यादा कलाकारों ने भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। भक्तिमय माहौल में मां जगदंबा की महा आरती की गई। शक्ति की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोगों स्तुति की।