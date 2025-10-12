तमिलनाडु: इरोड के वेलोड पक्षी अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए लोग नहीं जलाते दिवाली पर पटाखे - VELLODE BIRDS SANCTUARY ERODE
By PTI
Published : October 12, 2025 at 7:51 PM IST
तमिलनाडु के इरोड में मौजूद वेलोड पक्षी अभयारण्य, सर्दियों में कई प्रवासी पक्षियों का आशियाना बन जाता है. इस मौसम में सैलानी यहां न केवल पक्षियों को देखने के लिए, बल्कि प्रकृति और आम लोगों के बीच एक अद्भुत रिश्ते का अनुभव करने के लिए भी आते हैं. इस जगह को सिर्फ पक्षी ही नहीं, बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोग भी अनोखा बनाते हैं. लगभग दो दशकों से, इस अभयारण्य के आस-पास रहने वाले ग्रामीण दिवाली के दौरान पटाखे नहीं जलाते हैं. 77 हेक्टेयर में फैले इस अभयारण्य में मध्य एशिया और दूसरी जगहों से पक्षी आते हैं जिन्हें देखना सैलानियों के लिए एक सुखद अनुभव होता है.