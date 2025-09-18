उत्तर प्रदेश के वाराणासी का एक छोटा किसान बागवानी से बड़ी कमाई कर रहा है. शैलेंद्र ने 2006 में अमरूद की बागवानी शुरू की. और सालाना ये 50 से 60 लाख की कमाई कर रहे हैं. 2011 में इन्होंने अपनी नर्सरी शुरू की. आज इस नर्सरी में 14 से ज्यादा अमरुद की वैरायटी मौजूद हैं.जिनमें लखनऊ-49, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड और थाई पिंक जैसी प्रजातियां शामिल हैं एक पेड़ से साल में तीन बार 40 से 50 किलो फल का प्रोडेक्शन होता है.देश भर के 1000 हजार से ज्यादा युवा किसान आज उनसे जुड़े हुए हैं. वो इन युवा किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं. इन युवाओं को बागवानी और कमाई के गुर सिखा रहे हैं.यही नहीं जहां किसान अमरूद की पत्तियां फेंक देते हैं,वहीं शैलेंद्र इन्हें 40 रुपये किलो के हिसाब से बेंगलुरु की कंपनी को बेचते हैं. त्तों से हर्बल दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं.