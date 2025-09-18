खेती से किस्मत बदली, सालाना 60 लाख की कमाई - GARDENER SMART CULTIVATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 9:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश के वाराणासी का एक छोटा किसान बागवानी से बड़ी कमाई कर रहा है. शैलेंद्र ने 2006 में अमरूद की बागवानी शुरू की. और सालाना ये 50 से 60 लाख की कमाई कर रहे हैं. 2011 में इन्होंने अपनी नर्सरी शुरू की. आज इस नर्सरी में 14 से ज्यादा अमरुद की वैरायटी मौजूद हैं.जिनमें लखनऊ-49, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड और थाई पिंक जैसी प्रजातियां शामिल हैं एक पेड़ से साल में तीन बार 40 से 50 किलो फल का प्रोडेक्शन होता है.देश भर के 1000 हजार से ज्यादा युवा किसान आज उनसे जुड़े हुए हैं. वो इन युवा किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं. इन युवाओं को बागवानी और कमाई के गुर सिखा रहे हैं.यही नहीं जहां किसान अमरूद की पत्तियां फेंक देते हैं,वहीं शैलेंद्र इन्हें 40 रुपये किलो के हिसाब से बेंगलुरु की कंपनी को बेचते हैं. त्तों से हर्बल दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANSHI KISSANEARNS 50 60 LAKHGARDENER SMART CULTIVATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.