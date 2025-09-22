कटरा/रियासी: नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. नवरात्रि के मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया है. मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों को समर्पित नौ दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान यहां हजारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.

बिहार के सिवान से आये श्रद्धालु सूरज कुमार ने बताया कि वह छह साल से लगातार आ रहा है. उसने बताया कि यहां आकर बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा सजावट हुआ है. फरीदाबाद से आयीं आशा भाटिया ने कहा कि "दूसरी बार आ रहे हैं नवरात्रों में. बाकी हम बहुत बार आए हुए हैं दर्शन करने के लिए माता के यहां. ऐसा नजारा कहीं देखने को नहीं मिलता, जो यहां मिल रहा है."

मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करने, भीड़ का प्रबंधन करने और 12 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर सुचारू आवाजाही के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया है. हालांकि, अगस्त के महीने में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या कम है.