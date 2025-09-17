जम्मू-कश्मीर: तीन हफ्ते तक अस्थायी रोक के बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, देखें वीडियो - VAISHNO DEVI PILGRIMAGE RESUMES
By PTI
Published : September 17, 2025 at 1:43 PM IST
‘जय माता दी’ के जयकारों के बीच जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई.
विनाशकारी भूस्खलन की वजह से 22 दिनों तक यात्रा स्थगित रही. इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 लोग घायल हुए थे. यात्रा के आरंभ स्थल, बाणगंगा दर्शनी द्वार पर सैकड़ों श्रद्धालु बुधवार को तड़के ही इकट्ठा हो गए. उन्होंने यात्रा शुरू होने पर खुशी जताई. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को वैध पहचान पत्र साथ रखने, निर्धारित मार्गों का पालन करने और ऑन-ग्राउंड स्टाफ के साथ सहयोग करने की सलाह दी. अब यात्रा मार्ग सुरक्षित घोषित होने की वजह से आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वैष्णों देवी यात्रा के लिए पहुंचने की उम्मीद है. 22 सितंबर से शुरू हो रही नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ देखने को मिल सकती है.