वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में रहने वाली 21 साल की फैशन डिजाइनिंग की छात्रा खुशी पठान ने भारतीय सैनिकों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली अनोखी वर्दी तैयार की है. अपने शोध प्रोजेक्ट के तहत खुशी ने इस वर्दी को बनाया है. इस खास वर्दी की मदद से सैनिक न सिर्फ अपने उपकरणों को चार्ज कर सकेंगे बल्कि इससे उन्हें हर वक्त अपनी यूनिटों से जुड़े रहने में भी मदद मिलेगी.

खुशी ने इस साल फरवरी में खास वर्दी पर काम करना शुरू किया और छह महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसका डिजाइन पूरा किया. इस वर्दी को डिजाइन करने से पहले, उन्होंने 10-12 आम लोगों और चार से पांच सेवारत अधिकारियों से मार्गदर्शन भी लिया. ख़ुशी की कोशिशों से सौर ऊर्जा से चलने वाली इस वर्दी में तारों के लिए विशेष जगह बनाई गई है. इससे वर्दी हल्की और लचीली बनी रहती है और इसकी सैन्य गरिमा भी बनी रहती है. सैनिकों की ये वर्दी फिलहाल परीक्षण के चरण में है. खुशी को उम्मीद है कि भारतीय सेना उनके इनोवेशन को अपनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी.