चमोली में कुदरत का कहर, बादल फटा, 10 लोग लापता - CLOUDBURST IN UTTARAKHAND CHAMOLI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरप रहा हैे. चमोली में भारी तबाही हुई है. यहां के नंदानगर में बादल फटा है. धुरमा गांव में आए पानी के सैलाब में 10 लोग लापता है. वहीं मलबे से मासूम सहित दो महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया है. बादल फटने की घटना 17 सितंबर बुधवार की रात हुई. धुरमा गांव की तस्वीरे डराने वाली हैं, यह गांव मलबे में तब्दील हो गया है. मकान पानी में बह गए है. सब तरफ तबाही का मंजर है. SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. उत्तराखंड के सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

CLOUDBURST IN UTTARAKHAND CHAMOLICLOUDBURSTUTTARAKHAND TABAHICHAMOLI BARISHCLOUDBURST IN UTTARAKHAND CHAMOLI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.