उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरप रहा हैे. चमोली में भारी तबाही हुई है. यहां के नंदानगर में बादल फटा है. धुरमा गांव में आए पानी के सैलाब में 10 लोग लापता है. वहीं मलबे से मासूम सहित दो महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया है. बादल फटने की घटना 17 सितंबर बुधवार की रात हुई. धुरमा गांव की तस्वीरे डराने वाली हैं, यह गांव मलबे में तब्दील हो गया है. मकान पानी में बह गए है. सब तरफ तबाही का मंजर है. SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. उत्तराखंड के सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं.