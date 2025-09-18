पूरा परिवार चार फीट से भी छोटा, लेकिन हिम्मत सबसे बड़ी! - UP DWARF FAMILY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 7:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी का एक परिवार अपने कद से समाज को मात देने में जुटा है. लोग इनका उपहास उड़ाते हैं. पड़ोसी इनका मजाक बनाते हैं. इनकी जिंदगी में दर्द ही दर्द है. ये परिवार है सलमान हैदर का. आज सलमान हैदर तो जिंदा नहीं हैं लेकिन, उनकी पत्नी जायदा बानो, बड़ी बेटी खदीजा खातून बीए और कंप्यूटर कोर्स, जहीन फातिमा बीएससी, सकलैन हैदर पॉलिटेक्निक, हसनैन रजा, नर्जिस खातून सातवीं कक्षा के छात्र अपने छोटे कद के साथ जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं.महारानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी में बसे मोहल्ले मेवातीपुरा के सिया का एक परिवार दिव्यांग होते हुए भी खुद को कामयाब बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है.3 से 4 फीट की हाइट रखने वाले इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी खदीजा खातून का कहना है कि उनके दादा-दादी की हाइट बिल्कुल सही थी लेकिन, उनके पापा सलमान हैदर और उनके चाचा अताह हैदर की लंबाई ढाई से 3 फीट के बीच ही थी.जीवन में उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

UP DWARF FAMILYकद से मात देता एक परिवारSMALL HIGHT BIG DREAMUP DWARF FAMILY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.