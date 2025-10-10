Watch; IIT कानपुर में कल्चरल फेस्ट 'अंतराग्नि' का धमाकेदार आगाज; 'बस दीवानगी-दीवानगी...' पर जमकर झूमे आईआईटियंस - ROCK NIGHT RAGA BAND IN IIT KANPUR

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 10:12 AM IST

Choose ETV Bharat

कानपुर: आईआईटी कानपुर के प्रतिष्ठित टेक्नो कल्चरल फेस्ट ‘अंतराग्नि’ के 60वें संस्करण की शुरुआत धूमधाम से हुई. गुरुवार को उद्घाटन के बाद रॉक नाइट के दौरान रागा बैंड के कलाकारों ने बॉलीवुड हिट गाने 'ओम शांति ओम' और 'मौजा ही मौजा' की शानदार प्रस्तुति दी, जिस  पर आईआईटियंस जमकर झूमे. इसके बाद गायक अनुराग हलदर ने 'गुलाबो...जरा इतर गिरा दो' गाकर समां बांध दिया. इस पर आईआईटियंस ने तालियों के साथ डांस किया. कार्यक्रम का उद्घाटन आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों और आयोजकों ने दीप जलाकर किया. वहीं अंतराग्नि 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें कवि सम्मेलन, बॉलीवुड नाइट और ईडीएम नाइट जैसे कई इवेंट्स होंगे.

IIT KANPURANTARAGNI FESTIVAL IIT KANPURCULTURAL FESTIVAL IIT KANPURकानपुर न्यूजROCK NIGHT RAGA BAND IN IIT KANPUR

