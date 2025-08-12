WATCH VIDEO; यूपी के परिवहन मंत्री बोले- फेसलेस व्यवस्था में होगा सुधार, तीन जोन में जल्द डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की होगी तैनाती - TRANSPORT MINISTER
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2025 at 4:53 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह से "ईटीवी भारत" ने एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस बार 24 घंटे लगातार सदन का संचालन होना है इसे लेकर परिवहन मंत्री का क्या कहना है? परिवहन विभाग जनहित में कौन सी सेवाएं शुरू कर रहा है. बलिया में एक पुल काफी चर्चा में रहा? तीन नए जोन का गठन होने के बाद कब तक इन जोन में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तैनाती होगी? अभियान तो खूब चलते हैं, प्रवर्तन दस्ते कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन चालान की भरपाई नहीं हो रही है? ऐसे कई सवालों के जवाब भी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिए.