लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह से "ईटीवी भारत" ने एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस बार 24 घंटे लगातार सदन का संचालन होना है इसे लेकर परिवहन मंत्री का क्या कहना है? परिवहन विभाग जनहित में कौन सी सेवाएं शुरू कर रहा है. बलिया में एक पुल काफी चर्चा में रहा? तीन नए जोन का गठन होने के बाद कब तक इन जोन में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तैनाती होगी? अभियान तो खूब चलते हैं, प्रवर्तन दस्ते कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन चालान की भरपाई नहीं हो रही है? ऐसे कई सवालों के जवाब भी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिए.