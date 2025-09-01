लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह के निर्देश पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लखनऊ समेत यूपी के सभी 75 जिलों में नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान शुरू किया गया है. पहले दिन सोमवार को लखनऊ के कई पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग के अधिकारी राजीव बंसल के साथ लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह पेट्रोल पंप पर चेकिंग अभियान के लिए उतरे.

इस दौरान बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल भरवाने टंकी पर पहुंचे चालकों पर कार्रवाई करते हुए चालान किया गया और उन्हें जागरूक किया गया कि वह जब भी पेट्रोल भरवाने आएं, तब ही सिर पर हेलमेट न लगाएं, बल्कि जब भी दोपहिया वाहन चलाएं तो सिर पर हेलमेट जरूर लगाएं.