सैय्यारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा...पर आईआईटियन्स खुशी से झूम उठे - IIT KANPUR CULTURAL FESTIVAL 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: आईआईटी कानपुर के कैंपस में शुक्रवार को अंतराग्नि इवेंट के दौरान फ्यूजन नाइट का आयोजन हुआ. इसमें बॉलीवुड गायक मो. इरफान ने अपने गानों से माहौल बना दिया. जैसे ही उन्होंने "सैय्यारा तू तो बदला नहीं है" और "तुझे कितना चाहने लगे हम" जैसे हिट गानें गाना शुरू किया तो छात्र-छात्राएं झूम उठे. गायक की प्रस्तुति ने सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद युसूफ निजामी ने कव्वाली से महफिल को लूट लिया.

वहीं आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया शनिवार को आईआईटी कानपुर कैंपस में दोपहर 12 बजे पंचायत वेब सीरीज में बनराकस की भूमिका निभाने वाले कलाकार दुर्गेश कुमार व रईस फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार सहर्ष शुक्ला पहुंचेंगे. आईआईटी कानपुर कैंपस में दोपहर में सबसे चर्चित इवेंट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा. इसी तरह देर शाम बालीवुड गायक अपनी प्रस्तुति से धमाल मचाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT KANPUR NEWS ANTARAGNI FESTIVAL IIT KANPURCULTURAL FESTIVAL IIT KANPURBOLLYWOOD SINGER MOHD IRFANIIT KANPUR CULTURAL FESTIVAL 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.