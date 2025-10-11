सैय्यारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा...पर आईआईटियन्स खुशी से झूम उठे - IIT KANPUR CULTURAL FESTIVAL 2025
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 1:50 PM IST
कानपुर: आईआईटी कानपुर के कैंपस में शुक्रवार को अंतराग्नि इवेंट के दौरान फ्यूजन नाइट का आयोजन हुआ. इसमें बॉलीवुड गायक मो. इरफान ने अपने गानों से माहौल बना दिया. जैसे ही उन्होंने "सैय्यारा तू तो बदला नहीं है" और "तुझे कितना चाहने लगे हम" जैसे हिट गानें गाना शुरू किया तो छात्र-छात्राएं झूम उठे. गायक की प्रस्तुति ने सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद युसूफ निजामी ने कव्वाली से महफिल को लूट लिया.
वहीं आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया शनिवार को आईआईटी कानपुर कैंपस में दोपहर 12 बजे पंचायत वेब सीरीज में बनराकस की भूमिका निभाने वाले कलाकार दुर्गेश कुमार व रईस फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार सहर्ष शुक्ला पहुंचेंगे. आईआईटी कानपुर कैंपस में दोपहर में सबसे चर्चित इवेंट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा. इसी तरह देर शाम बालीवुड गायक अपनी प्रस्तुति से धमाल मचाएंगे.