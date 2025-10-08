WATCH; फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर ने किए बांके बिहारी के दर्शन, फैंस ने घेरा देखें वीडियो - SHAKTI KAPOOR BANKE BIHARI TEMPLE

Published : October 8, 2025 at 3:01 PM IST

मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर पहुंच कर ठाकुरजी के दर्शन किए. शक्ति कपूर सुबह सबेरे मंदिर परिसर के गेट नंबर 1 से दर्शन करने पहुंचे. विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद जगमोहन चबूतरे पर देहरी पूजन किया 10 मिनट दर्शन करने के बाद मंदिर के सेवायत ने शक्ति कपूर को ठाकुर जी के अंग वस्त्र प्रसादी और माला भेट की मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं ने शक्ति कपूर को देखकर सेल्फी लेने की मची होड़ निजी सुरक्षा कर्मियों ने दर्शन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए. वैसे तो वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के अनंत भक्त हर रोज दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में आते हैं. वीआईपी से लेकर राजनेता भी दर्शन करने के लिए बिहारी जी की शरण में हाजिरी लगाकर जाते हैं.

