WATCH; जंगल में हाथी राजा की फैमिली संग मस्ती भरी नाइट - ELEPHANT WALKING ON ROAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 10:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : जनपद के कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के रामपुरवा गांव में जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला. शनिवार रात में हाथी अपने परिवार के साथ खेलते-कूदते नजर आए. हाथियों का झूमते हुए पेड़-पौधों से खेलते हुए रोड पर भी सैर-सपाटा जारी रहा. 

इस दौरान हाथियों ने खेत में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचाया. किसान परमात्मा, दलजीत व परमिंदर ने बताया कि जंगली हाथियों के झुंड ने खेत में पहुंचकर धान की करीब 5 बीघे फसल को बर्बाद कर दिया है. जिससे करीब 50 हजार रुपए तक का नुकसान हुआ है. अब तक कई बीघे फसल भी नष्ट कर चुके हैं. इस मामले में प्रभागीय वनाधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने हाथियों के खेत में आने की सूचना दी थी. मौके पर टीम को भेजा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHRAICH KATARNIA GHAT ELEPHANTELEPHANT FUNNY VIDEOELEPHANT VIDEO FOR KIDSहाथी वीडियो जंगलीELEPHANT WALKING ON ROAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.