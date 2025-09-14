WATCH; जंगल में हाथी राजा की फैमिली संग मस्ती भरी नाइट - ELEPHANT WALKING ON ROAD
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 10:13 AM IST
बहराइच : जनपद के कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के रामपुरवा गांव में जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला. शनिवार रात में हाथी अपने परिवार के साथ खेलते-कूदते नजर आए. हाथियों का झूमते हुए पेड़-पौधों से खेलते हुए रोड पर भी सैर-सपाटा जारी रहा.
इस दौरान हाथियों ने खेत में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचाया. किसान परमात्मा, दलजीत व परमिंदर ने बताया कि जंगली हाथियों के झुंड ने खेत में पहुंचकर धान की करीब 5 बीघे फसल को बर्बाद कर दिया है. जिससे करीब 50 हजार रुपए तक का नुकसान हुआ है. अब तक कई बीघे फसल भी नष्ट कर चुके हैं. इस मामले में प्रभागीय वनाधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने हाथियों के खेत में आने की सूचना दी थी. मौके पर टीम को भेजा गया है.