सपाइयों के नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन में चर्चा शुरू हो गई है. सदन में बारी-बारी से विधायक चर्चा कर रहे हैं. इससे पहले यूपी विधानसभा मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देन के लिए तैयारी है. इस सदन में छह अध्यादेश पेश किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार 24 गंटे का सदन चलाकर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए इस बार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सार्थक चर्चा होनी चाहिए. नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि सदन को अच्छे माहौल में चर्चा कराएं. इससे किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे. उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील की.

