Published : September 4, 2025 at 6:25 PM IST

उदयपुर: मनवाखेड़ा गांव में टूटी सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया. लोगों ने गुरुवार को विरोध जताने के लिए सड़क में पड़े गड्डों का जन्मदिन मनाया. बाकायदा केक भी काटा गया. टूटी सड़क से नाराज ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क की हालत एक साल से बेहद खराब है. कई बार प्रशासन को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन मरम्मत का नाम तक नहीं लिया गया. बरसात में हालात और बिगड़ गए हैं, पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है. विरोध के दौरान ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा 'जब गड्ढों का जन्मदिन आ ही गया है, तो क्यों न इसे जश्न की तरह मनाया जाए.'  ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई, तो विरोध और बड़ा रूप लेगा.

