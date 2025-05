Updated : May 13, 2025 at 4:35 PM IST

Published : May 13, 2025 at 4:25 PM IST

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का विस्तार हो रहा है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरगुजा के दौरे पर हैं. यहां से वे पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 3 लाख से अधिक घरों का आवंटन कर रहे हैं. सरगुजा जिले के अंबिकापुर, एमसीबी और कोरिया जिले में हितग्राहियों को नए घरों की चाबी सौंपी जा रही है. PMAY के तहत कोरिया में में 779 लोगों को नया घर मिल रहा है. बैकुंठपुर जनपद पंचायत के 298 लोगों को नया मकान मिल रहा है. जबकि सोनहत जनपद पंचायत के 181 को नया घर दिया जा रहा है. इस तरह सरगुजा संभाग के लोगों को आज नए घर का उपहार मिल रहा है.

