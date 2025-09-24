केंद्रीय भारी उद्योग व इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किए श्रीनाथजी के दर्शन - SHRINATHJI TEMPLE

Published : September 24, 2025 at 2:38 PM IST

नाथद्वारा(राजसमंद): जनतादल सेक्यूलर के अध्यक्ष और केंद्रीय भारी उद्योग व इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को नाथद्वारा में श्रीनाथजी के दर्शन किए. उन्होंने राजभोग की झांकी के दर्शन किए. मंदिर पहुंचने पर महाप्रभुजी की बैठक में मंदिर के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने परंपरानुसार रजाई उपरना ओढ़ाकर व प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया. दर्शन के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि श्रीनाथजी के दर्शन कर मन आनंदित हो गया. उन्होंने भगवान से देश की एकता व अखंडता बनाए रखने की कामना की. उन्होंने बताया कि वे अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर परिवार सहित श्रीनाथजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं. उनके साथ उनकी पत्नी अनिता कुमारस्वामी, बेटे अभिनेता निखिल गौड़ा, बहु रेवती व पौत्र ने भी श्रीनाथजी के दर्शन किए. यहां से वे एकलिंगजी दर्शन करने के लिए रवाना हो गए.

