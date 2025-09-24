UKSSSC पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी खालिद मलिक हरिद्वार से गिरफ्तार, सरकार ने SIT के गठन का किया एलान - UKSSSC PAPER LEAK
Published : September 24, 2025 at 7:12 PM IST
UKSSSC पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड खालिद मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने इसे हरिद्वार से गिरफ्तार किया है. उधर, UKSSSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी बनाने की घोषणा की है. एसआईटी को एक महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा.
खालिद मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी कुंडली खंगालने में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक, खालिद कई सरकारी विभागों में बतौर संविदाकर्मी काम कर चुका है. UKSSSC पेपर लीक का पर्दाफाश होने के बाद वो फरार हो गया था. साथ ही उसने अपने मोबाइल भी फेंक दिया. लखनऊ से लौटते वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसका मोबाइल अब तक नहीं मिला है. खालिद के मोबाइल से पेपर लीक कांड कई राज खुल सकते हैं.
21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, बहादुरपुर जट सेंटर से पेपर लीक हुआ. इसी सेंटर के कमरा नंबर 9 में खालिद मलिक पेपर दे रहा था. इस सेंटर के 18 कमरों में से 3 में जैमर नहीं लगे हुए थे, जिनमें कमरा नंबर 9, 17 और 18 शामिल है। पूरे मामले में जैमर टीम की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है. परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद इंविजिलेटर से अनुमति लेकर बाहर निकला. हैरानी की ये है कि वो पेपर अपने साथ लेकर निकला. वॉशरूम में जाकर उसने पेपर के कुछ शॉट क्लिक कर तीन पेज अपनी बहन साबिया को भेजे और साबिया ने प्रोफेसर सुमन को। साबिया ने परीक्षा के बारे में सब कुछ जानते हुए भी पेपर के फोटो को प्रोफेसर सुमन के पास भेजा और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए. इस मामले में पुलिस ने साबिया को गिरफ्तार किया।