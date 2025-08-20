उज्जैन: उज्जैन जिले के महिदपुर में कांग्रेस और भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच महाभारत हो गई. एक-दूसरे पर लात-घूंसों की बारिश की गई. दोनों तरफ से एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे. इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. दरअसल, ये विवाद धूर्जटेश्वर महादेव की राजसी सवारी के दौरान हुआ. महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस ने सवारी के स्वागत के लिए जगदीश व्यायामशाला के सामने मंच लगाया था. सवारी के साथ साथ पूर्व भाजपा विधायक बहादुर चौहान और समर्थक आ रहे थे. जैसे ही भाजपा नेता मंच के सामने आए तो दोनों के बीच भिड़ंत हो गई. दोनों पक्षों ने पुलिस थाने पर शिकायत की है. इस मामले में एएसपी ग्रामीण मयूर खंडेलवाल ने कहा "वीडियो संज्ञान में आए हैं. मामले की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."