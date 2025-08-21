बाबा महाकाल की सवारी में हादसा, छज्जा गिरने के बाद छत से लटका रहा श्रद्धालु - MAHAKAL SAWARI VIDEO
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 21, 2025 at 1:52 PM IST
उज्जैन: अवंतिका नगरी उज्जैन में 18 अगस्त सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकली थी. सवारी से पहले नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता होने और जर्जर मकान हटाने की बात कही थी, लेकिन जब बाबा की सवारी निकली, उस दौरान हादसा हो गया. ढाबा रोड स्थित जगदीश मंदिर के पास श्रद्धालुओं पर जर्जर मकान का छज्जा गिर गया. जैसे ही छज्जा भरभराकर गिरा लोग डर गए, वहीं मकान में खड़ा एक शख्स जब गिरने लगा तो उसने रेलिंग पकड़ ली और लटका रहा. जबकि साइड में खड़े एक शख्स ने तुरंत उसको पकड़ लिया. इस घटना का 7 सेकंड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई.