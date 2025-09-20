जोधपुर में सड़कों की बदहाली: पत्थरों से लदा ट्रक सड़क में धंसा, बाइक सवार घायल - TRUCK SINKS IN A POTHOLE

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 7:31 PM IST

जोधपुर: जोधपुर में सड़कों की बेहद खराब हालत एक बार फिर चर्चा में है. माता का थान इलाके में पत्थरों से लदा एक ट्रक खराब सड़क में धंस गया, जिससे पास से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार को हल्की चोट आई. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. इस घटना के बाद सड़क लंबे समय तक जाम रहा. हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी का कटाव हो गया था, जिससे यह हादसा हुआ. ट्रक में लदे भारी पत्थरों के ब्लॉक नीचे गिर गए. यह महज संयोग ही था कि कोई भारी ब्लॉक मोटरसाइकिल सवार के ऊपर नहीं गिरा, वरना परिणाम गंभीर हो सकते थे. इसी प्रकार कुछ दिन पहले ही कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक समान्य घटना हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना रास्ता बदलना पड़ा था.

