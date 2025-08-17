महाराष्ट्र के इन आदिवासी बस्तियों में आजादी के बाद पहली बार फहराया गया तिरंगा, देखें वीडियो - TRICOLOUR HOISTED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 17, 2025 at 2:47 PM IST

1 Min Read

महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की चार आदिवासी बस्तियों के लिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास रहा. पिछले 79 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समारोह में हिस्सा लिया. ऐसा धुले स्थित एक गैर-सरकारी संगठन की पहल से मुनासिब हो पाया. ये एनजीओ आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है. एनजीओ का मकसद सिर्फ ये पहल करना ही नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी था कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरुक हों. एनजीओ से जुड़े शिक्षकों ने बताया कि वे स्वतंत्रता दिवस मनाना क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार की सुबह चार आदिवासी बस्तियों के लोग पूरे उत्साह के साथ ध्वजारोहण समारोह देखने के लिए एक पहाड़ी के पास इकट्ठे हुए. वो नजारा देखने लायक था जब राष्ट्रगान बजते ही वे पूरे सम्मान के साथ खड़े हुए.

For All Latest Updates

TAGGED:

4 TRIBAL HAMLETS IN MAHARASHTRAFIRST TIME SINCE INDEPENDENCEतिरंगा आदिवासी बस्तियों फहरायास्वतंत्रता दिवसTRICOLOUR HOISTED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

beating retreat ceremony at Attari-Wagah border In Amritsar Punjab on 79th Independence Day

अटारी-वाघा सीमा पर BSF का बीटिंग रिट्रीट, जोश से भर उठे दर्शक

August 16, 2025 at 3:06 PM IST
JANMASHTAMI 2025

देशभर में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

August 16, 2025 at 2:56 PM IST
Coconut cultivation in Kerala

केरल: कम होता जा रहा है नारियल का उत्पादन, राज्य की पहचान खोने का डर

August 16, 2025 at 2:23 PM IST
Sudarsan Pattnaik created sand art on Independence Day

ओडिशा: सुदर्शन पटनायक ने स्वतंत्रता दिवस पर बनाई रेत की कलाकृति

August 15, 2025 at 6:27 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी टीम का भारत दौरा स्थगित

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी, लिखा- सट्टे का प्रमोशन कर बहुत घर बर्बाद कर दिए

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.