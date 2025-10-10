मोबाइल सिग्नल के लिए पहाड़ी पर घंटों का इंतजार, 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' के लिए KYC जरूरी, प्रशासन से मदद की गुहार - TRIBAL WOMEN STRUGGLE FOR KYC
Published : October 10, 2025 at 8:56 PM IST
महाराष्ट्र के नंदूरबार के खर्दी खुर्द गांव में KYC कराने के लिए महिलाओं को घंटों पहाड़ी पर जाकर इंतजार करना होता है. सरकार की 'लड़की बहन' योजना का फायदा उठाने के लिए KYC जरूरी है.. लेकिन गांवों में ना तो इंटरनेट है और ना ही ठीक से मोबाइल का सिग्नल मिल पाता है.. ऐसे में महिलाओं को ऊंची पहाड़ियों पर पैदल जाना होता है.. मोबाइल को पेड़ से टांगना पड़ता है.. इसके बावजूद आसानी से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। गांव वालों की दीवाली की खुशियां मोबाइल के सिग्नल पर निर्भर करती है। पहाड़ी पर अगर मोबाइल का सिग्नल मिल भी जाता है तो अक्सर सरकारी वेबसाइट के काम नहीं करने की समस्या आती है। गांव के लोग प्रशासन से इस समस्या को दूर करने की गुहार लगा रहे है