अपने हक की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ट्रांसजेंडर, सरकार से समस्याओं को दूर करने की गुहार - TRANSGENDER PROTEST IN LUKHNOW
Published : October 5, 2025 at 8:47 PM IST
उत्तरप्रदेश के लखनऊ में ट्रांसजेंडर अपने हक के लिए सड़क पर उतरे. ट्रांसजेंडरों ने लोहिया पार्क से 1090 चौराहा तक गौरव यात्रा निकाली.. और अपने हक की आवाज बुलंद की। समिति से जुड़े लोग पिछले तीन सालों से ऐसी ही यात्रा निकाल रहे हैं.. लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस हैं. खुद का अपना परिवार नहीं होने की वजह से इन्हें सरकारी कागजात बनाने में काफी दिक्कतें होती हैं और उचित डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. ऐसे में ये लोग प्रशासन से उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं.