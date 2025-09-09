केरल: पत्तनमतिट्टा में आज होगी मशहूर नौका दौड़, 50 नावें लेंगी हिस्सा - BOAT RACE IN PATHANAMTHITTA KERALA
By PTI
Published : September 9, 2025 at 10:10 AM IST
केरल के मशहूर जल जुलूस और नौका दौड़ के लिए सजी-धजी पारंपरिक सर्प नौकाएं तैयार हैं. ये दौड़ राज्यके पत्तनमतिट्टा जिले के अरनमुला में आज मंगलवार दोपहर से शुरू हो रही है. इस साल भव्य जल जुलूस में 51 नौकाएं शामिल होंगी. इनमें से 50 नौकाएं दौड़ में भाग लेंगी. दौड़ में कई वर्गों में पुरस्कार राशि दी जाएगी. नावें सबसे पहले मंदिर घाट पहुंचेंगी. वहां उनपर चंदन और फूलों की मालाएं चढ़ाई जाएंगी.फिर वे दौड़ की शुरुआती जगह पर कतार में लगेंगी. कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज दोपहर डेढ़ बजे करेंगी. दोपहर तीन बजे नौका दौड़ होगी.