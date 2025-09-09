केरल: पत्तनमतिट्टा में आज होगी मशहूर नौका दौड़, 50 नावें लेंगी हिस्सा - BOAT RACE IN PATHANAMTHITTA KERALA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 9, 2025 at 10:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के मशहूर जल जुलूस और नौका दौड़ के लिए सजी-धजी पारंपरिक सर्प नौकाएं तैयार हैं. ये दौड़ राज्यके पत्तनमतिट्टा जिले के अरनमुला में आज मंगलवार दोपहर से शुरू हो रही है. इस साल भव्य जल जुलूस में 51 नौकाएं शामिल होंगी. इनमें से 50 नौकाएं दौड़ में भाग लेंगी. दौड़ में कई वर्गों में पुरस्कार राशि दी जाएगी. नावें सबसे पहले मंदिर घाट पहुंचेंगी. वहां उनपर चंदन और फूलों की मालाएं चढ़ाई जाएंगी.फिर वे दौड़ की शुरुआती जगह पर कतार में लगेंगी. कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज दोपहर डेढ़ बजे करेंगी. दोपहर तीन बजे नौका दौड़ होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

पत्तनमतिट्टा में नौका दौड़नौका दौड़ARANMULA JALAPOORAMKERALABOAT RACE IN PATHANAMTHITTA KERALA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.