नदी के तेज बहाव में बही ट्रैक्टर-ट्रॉली, चालक को ग्रामीणों ने बचाया - TRACTOR TROLLEY SWEPT AWAY IN RIVER
Published : September 13, 2025 at 9:10 PM IST
धौलपुर: पार्वती नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को उतारना चालक को भारी पड़ गया. जानकारी के अनुसार, एक चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर डोंगरपुर से कछियारा की ओर जा रहा था. इस दौरान उसने पार्वती नदी में तेज बहाव की अनदेखी करते हुए ट्रैक्टर को रपट पर उतार दिया. पानी का जोर इतना था कि देखते ही देखते ट्रैक्टर-ट्रॉली बह गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में छलांग लगाकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी के बहाव में आगे की ओर बह गई. राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि ग्रामीणों ने दो दिन पहले ही रपट पर लगाई गई बैरिकेडिंग हटा दी थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ. उन्होंने अपील की है कि लोग प्रशासनिक हिदायतों का पालन करें और अपनी व दूसरों की जान जोखिम में न डालें. बता दें कि प्रशासन की बार-बार चेतावनियों के बावजूद लोग उफनती नदियों को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं, जिससे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं.