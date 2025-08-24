सिरोही में रपट पर बहकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चालक को सुरक्षित निकाला... - MAJOR ACCIDENT AVERTED IN SIROHI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 24, 2025 at 12:40 PM IST
सिरोही: जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के पंचदेवल रपट पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया. भारी बारिश के चलते उफान पर आए पानी में ट्रैक्टर-ट्रॉली बह गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज धारा में बहकर रपट के नीचे पलट गई. गनीमत रही कि चालक की जान बचा ली गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लगातार बारिश से रपट पर काई जम गई. इससे फिसलन बढ़ गई. रपट से गुजर रही ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज बहाव में फंसकर पलट गई. लोगों ने चालक को सुरक्षित निकाल लिया. इस बीच सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची. ग्रामीणों और बचाव दल की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को पानी से निकाला गया. प्रशासन ने घटनास्थल के आसपास आवाजाही रोकने को अस्थायी बैरिकेड लगा दिए. प्रशासन ने लोगों को तेज बहाव में वाहन या पैदल पार करने का जोखिम नहीं उठाने की हिदायत दी.