तमिलनाडु: ऊटी के बॉटनिकल गार्डन पर्यटकों से गुलजार, वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी देखने पहुंच रहे सैलानी

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 4:51 PM IST

तमिलनाडु में नीलगिरी जिले का मशहूर हिल स्टेशन ऊटी, मानसून के बाद पर्यटकों से गुलजार हो गया है. सुहावने मौसम और हरियाली का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं. ऊटी के पर्यटक आकर्षणों में से एक यहां का बॉटनिकल गार्डन भी है जहां का फ्लॉवर शो लोगों को बहुत आकर्षित करता है. यहां फूलों की करीब 55 किस्मों को 10 हजार से ज्यादा गमलों में खूबसूरती से लगाया गया है, जिन्हें देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं. गमलों के अलावा पूरे पार्क में करीब पांच लाख से ज्यादा फूल लगाए गए हैं. बॉटनिकल गार्डन में ये फ्लॉवर शो मौसमी उत्सवों के तहत साल में दो बार आयोजित किया जाता है.

