श्रीनगरः 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले मंगलवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ जश्न मनाते हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल रहे. इस दौरान शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली निकाली गई.

समारोह में पारंपरिक ढोल वादकों, लोक गायकों और स्कूली बच्चों की अगुवाई में अलग-अलग संगीत बैंड भी कार्यक्रम का हिस्सा बने. समाज के सभी वर्गों के लोग गर्व से राष्ट्रीय ध्वज थामे दिखे. उन्होंने कहा कि दिल देशभक्ति की भावना से भरे हुए हैं. ये कार्यक्रम 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत आयोजित किया गया. बता दें कि 'हर घर तिरंगा' अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है. इसका मकसद लोगों को राष्ट्रीय ध्वज घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के जश्न के तौर पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है.

