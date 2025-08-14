79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले और आसपास के इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. प्रशासन ने वाहनों की जांच बढ़ा दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है. स्थानीय पुलिस ने सीआरपीएफ और भारतीय सेना के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

वैष्णों देवी सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई दिनों की छुट्टी होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और स्वतंत्रता दिवस समारोह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है.