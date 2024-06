WATCH: स्कूल में निकाल सांप, देखें, रेस्क्यू का पूरा वीडियो - Snakes in school

Snakes came out from schools. पाकुड़ के दो विद्यालय में सांप निकलने से विद्यार्थियों सहित शिक्षकों में हड़कंप मच गया. वन विभाग को सूचना देने के बाद वनकर्मी ने तीनों सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें घने जंगल में छोड़ दिया. वनकर्मी मो. असराफुल ने बताया महेशपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय गड़बाड़ी परिसर में दो इंडियन रेड स्नैक (धामन) पर विद्यार्थियों की नजर पड़ी. सांप निकलने की मिली सूचना पर शिक्षकों ने पहले बच्चों को कमरे से बाहर नहीं निकालने की हिदायत दी. मौके पर वनकर्मी पहुंचे और दोनों इंडियन रेड स्नेक को पकड़ा. वनकर्मी मो. असराफुल ने बताया कि दोनों सांप लगभग 7 फुट लंबा और इसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल है. उन्होंने बताया कि यह साँप ज्यादातर चूहों की तलाश में रहता है क्योंकि इस सांप का मुख्य आहार है. उन्होंने बताया कि नारायणगढ़ गांव के स्कूल से भी एक जहरीले सांप का रेस्क्यू किया गया है. विद्यालय परिसर के पेड़ में वो सांप लटका पाया गया.