मध्यप्रदेश के जबलपुर में इन दिनों सुल्तान और खलीफा की दोस्ती चर्चा खूब हो रही है. जब खलीफा घर से कहीं निकलता है तो सु्ल्तान भी उसके कंधे पर बैठकर बाहर जाता है. जब खलीफा बाइक चलाता है तो सुल्तान उससे होड़ लगाता हुआ दिखता है.. एक तरफ निशांत कनौजिया उर्फ खलीफा और कबूतर सुल्तान की दोस्ती है तो दूसरी तरफ उसी घर में मान्य और सीताराम की दोस्ती दिनों-दिन गहरी होती जा रही है. निशांत कनौजिया यानी खलीफा का पूरा परिवार बर्ड लवर है.. परिवार के लोग इन पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखते.. बल्कि अपने परिवार् के सदस्यों की तरह उनकी देखभाल करते हैं. सुल्तान की वजह से निशांत को नई पहचान मिली है..