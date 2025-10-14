खलीफा और सुल्तान की दोस्ती की अनोखी कहानी, मान्य और सीताराम की दोस्ती की भी चर्चा - UNIQUE STORY OF BIRD LOVER
Published : October 14, 2025 at 3:28 PM IST
मध्यप्रदेश के जबलपुर में इन दिनों सुल्तान और खलीफा की दोस्ती चर्चा खूब हो रही है. जब खलीफा घर से कहीं निकलता है तो सु्ल्तान भी उसके कंधे पर बैठकर बाहर जाता है. जब खलीफा बाइक चलाता है तो सुल्तान उससे होड़ लगाता हुआ दिखता है.. एक तरफ निशांत कनौजिया उर्फ खलीफा और कबूतर सुल्तान की दोस्ती है तो दूसरी तरफ उसी घर में मान्य और सीताराम की दोस्ती दिनों-दिन गहरी होती जा रही है. निशांत कनौजिया यानी खलीफा का पूरा परिवार बर्ड लवर है.. परिवार के लोग इन पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखते.. बल्कि अपने परिवार् के सदस्यों की तरह उनकी देखभाल करते हैं. सुल्तान की वजह से निशांत को नई पहचान मिली है..
