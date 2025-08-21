विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मर्यादाओं को तार-तार: जगदम्बिका पाल - JAGDAMBIKA PAL

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 6:23 PM IST

1 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जगदम्बिका पाल ने मानसून सत्र खत्म होने के बाद ईटीवी भारत से कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं  की मर्यादाओं को तार-तार किया गया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया. विपक्ष सरकार के साथ असहमति जता सकता है, विरोध कर सकता है.  उन्होंने कहा कि SIR जैसे मुद्दा जिसका संसद को तात्पर्य नहीं था, ऐसे मुद्दे को लेकर संसद को बाधित करना ठीक नहीं. बीजेपी सांसद ने कहा सदन में मानसून सेशन चल रहा है राहुल गांधी बिहार में रैली कर रहे हैं. ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता.

